Un altro talento brasiliano per il Real: nel mirino ora c'è Leo Santos

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid punta ancora il mercato brasiliano. Dopo Vinicius Junior, infatti, secondo quanto riporta Marca il club spagnolo avrebbe messo gli occhi su un altro giovanissimo talento in rampa di lancio. Si tratta di Leo Santos, 19enne difensore centrale del Corinthians, arrivato alle luci della ribalta dopo essersi ritagliato un posto da titolare nella squadra brasiliana (dopo la partenza del paraguaiano Balbuena in direzione West Ham). Negli ultimi giorni, un emissario del Real Madrid è volato in Brasile per valutare più da vicino le prestazioni del giocatore, attualmente sotto contratto col Corinthians fino al 2020.