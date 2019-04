© foto di Imago/Image Sport

L'Arsenal arriverà nel migliore dei modi alla sfida di giovedì contro il Napoli (ritorno dei quarti di finale di Europa League). Questa sera, nella gara esterna valida per il 34° turno di Premier League, Emery ha infatti tenuto a riposo diversi pezzi da novanta (Cech, Sokratis, Kolasinac e Lacazette) e portato comunque a casa una vittoria. A decidere la sfida contro il Watford è stata la rete di Aubameyang al 10', ma anche l'espulsione un minuto più tardi di Deeney che ha lasciato i locali in dieci per 80 minuti senza però che i Gunners siano riusciti a chiudere il match. Grazie a questo risultato l'Arsenal aggancia il Chelsea al quarto posto in classifica e annusa la Champions con 66 punti. Watford, invece, sempre decimo con 46 lunghezze.

PREMIER LEAGUE - 34° TURNO

Venerdì 12 aprile

Leicester - Newcastle 0-1

Sabato 13 aprile

Tottenham - Huddersfield 4-0

Brighton - Bournemouth 0-5

Burnley - Cardiff 2-0

Fulham - Everton 2-0

Southampton - Wolverhampton 3-1

Manchester United - West Ham 2-1

Domenica 14 aprile

Crystal Palace - Manchester City 1-3

Liverpool - Chelsea 2-0