Un guineano alla conquista di Liverpool. Keità ha già convinto tutti

Dopo le prime uscite stagionali a Liverpool sono già tutti pazzi per il centrocampista Naby Keita, arrivato in estate dal Red Bull Lipsia. Come riporta Sky Sports dopo appena due partite il guineano ha mostrato tutto il suo repertorio sia in fase di copertura sia in fase offensiva, con un paio di assist non sfruttati dai compagni. In 180 minuti tutti a Liverpool, anche i critici più esigenti, hanno capito perché il tecnico Jurgen Klopp abbia insistito tanto per portarlo ad Anfield.