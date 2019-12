© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Valencia si sta trattando l’infortunio di Gonçalo Guedes con la massima attenzione. Il portoghese si è infortunato alla caviglia lo scorso 11 ottobre e ancora il rientro non sembra prossimo. L’idea del club spagnolo è quella di far rientrare in gruppo Guedes l’ultima settimana di gennaio per averlo al 100% per la sfida di andata degli ottavi di Champions contro l’Atalanta in programma il 19 febbraio.