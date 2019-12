© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il ko a Barcellona (3-1), il Borussia si è risollevato in campionato a Berlino contro l’Hertha di Klinsmann (2-1) e in casa col Fortuna Düsseldorf (5-0). Stasera, l'ultima occasione in Champions contro lo Slavia Praga per la qualificazione (i tedeschi devono ottenere un risultato migliore dell'Inter). Il tecnico Favre, ieri in conferenza, si è dimostrato fiducioso nonostante un guaio imprevisto. Il regista belga Witsel - sottolinea il Corriere dello Sport - ha avuto un "incidente domestico", per cui non potrà più giocare fino al prossimo anno. Le circostanze non sono state chiarite da un comunicato della società in cui si informa solo che il giocatore "è caduto in casa procurandosi ferite al viso". La dinamica dell’accaduto - si legge - rimane un mistero, perché Witsel è stato ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva e non riusciva a parlare.