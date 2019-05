Un plebiscito contro Valverde: l'allenatore lascerà dopo la figuraccia?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre a Leo Messi, sul banco degli imputati per la rovinosa sconfitta del Barcellona contro il Liverpool è salito anche Ernesto Valverde. E la mazzata potrebbe avere conseguenze ancora più grandi per il tecnico: nonostante abbia rinnovato il contratto pochi mesi fa, la sua permanenza sulla panchina dei catalani potrebbe essere a forte rischio.

Tifosi contrariati - La decisione di separarsi potrebbe essere presa anche dallo stesso Valverde. Sono tantissime, infatti, le critiche che stanno piovendo addosso all'ex mister dell'Athletic Club; in un sondaggio indetto da Marca, circa il 70% dei lettori non vorrebbe dargli ulteriore fiducia, dopo due fallimenti in Champions molto simili. Una situazione davvero complicata: a Barcellona sperano che la lunga notte passi, poi si faranno tutte le riflessioni del caso.