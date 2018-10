Una emoticon che vale più di mille parole. Barça, rischio grana Vidal

"Arturo Vidal, un problema per Valverde", titola questa mattina Marca parlando della situazione del cileno al Barcellona. Arrivato in estate in blaugrana dopo esser stato ad un passo dall'Inter, l'ex Bayern non ha ancora trovato il suo posto nella squadra di Valverde.

I numeri in tal senso parlano chiaro: in Champions due presenze da 8 minuti complessivi, 5 col PSV e 3 col Tottenham. In campionato 4 gare da subentrato, due da titolare (in entrambe sostituito prima del 60esimo) e una passata interamente in panchina.

E ieri sera il suo carattere fumantino è tornato a farsi vedere. Alle 23.22, cioè pochi minuti dopo la fine della gara col Tottenham, il cileno ha postato tramite le stories su Instagram una emoticon di una faccia arrabbiata senza alcun commento. Libera interpretazione quindi, ma secondo il quotidiano spagnolo (e non solo) il riferimento era tutto per l'ennesima mancanza di fiducia da parte di Valverde.