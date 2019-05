© foto di Imago/Image Sport

Un dato storico e certamente non banale. Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang e Sadio Mane. Tre capocannonieri della Premier League, a parimerito a 22 gol, tutti e tre africani. Una prima volta per il campionato inglese: due giocatori del Liverpool a 22 reti così come il gabonese dell'Arsenal. Dietro, di una marcatura, c'è Sergio Aguero a 21. Staccati, invece, Jamie Vardy (18), Raheem Sterling e Harry Kane (17). I, migliore del Chelsea è invece Eden Hazard a 16.