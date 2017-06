Under 20 cinese in Regionalliga. Il Waldhof annuncia: “Non giocheremo”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il sarcasmo dell'Oberhausen all'annuncio da parte della Federcalcio tedesca che la Nazionale Under 20 cinese parteciperà al prossimo campionato di Regionalliga Sudwest, uno dei gironi della quarta divisione, arriva la presa di posizione assai più decisa del Waldhof Mannheim che attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato che non scenderà in campo nelle due gare ufficiali che la opporranno all'Under 20 spiegando che la scelta della Federcalcio snatura il carattere regionale della competizione ed è solo un'opportunità di marketing che trova l'opposizione del club.