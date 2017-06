Under 20 cinese nel campionato tedesco. Il sarcasmo dell'Oberhausen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è chi ha deciso di prendere la notizia dell'Under 20 cinese nel campionato cinese con ironia. È il caso dell'Oberhausen che evidentemente non ha gradito la scelta della federcalcio tedesca. Attraverso il proprio sito il club ha riportato il seguente comunicato:

Le seguenti innovazioni sono inoltre decise:

- Da questo momento i verdetti della Regionalliga saranno decisi dai biscotti della fortuna. Chi pesca quello col migliore augurio vince.

- Allo stadio saranno vietate birre e wurstel, rimpiazzate dai numeri 37, 59 piccante e 432 (in alternativa con riso o noodles)

-Ogni mascotte sarà sostituita da un drago danzante

-Frasi classiche del calcio come "La palla è rotonda", "La partita dura 90 minuti" e altri classici saranno ora pronunciate introdotte dalla frase iniziale "Confucio dice..."

Ah, e...

-Il calcio d'inizio sarà disposto in modo tale che Helene Fischer possa apparire ad ogni incontro e ad ogni intervallo di tutte le partite.

Ah, e...

-Perché la Federcalcio e La Lega calcio non mandano la squadra (l'Under 20 cinese, ndr) direttamente in Bundesliga anziché in Regionalliga?

-L'idea di pagare 15mila euro sarebbe appropriata anche contro le squadre Under 23.