Under 21, la Francia si qualifica agli Europei che si giocheranno in Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche la Francia strappa il pass per gli Europei Under 21 in programma la prossima estate in Italia. I transalpini sono la terza squadra a qualificarsi dopo la Spagna e, ovviamente, l'Italia in qualità di Paese ospitante. Decisivo il successo oggi pomeriggio sul campo della Slovenia: 1-0 con rete di Moussa Dembélé.