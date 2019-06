Ungheria, il CT Rossi esalta Daniel James: "Veloce come Bolt e Ronie"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Domani l'Ungheria di Marco Rossi sfiderà il Galles nella sfida valida per le qualificazioni a Euro2020. Il CT ungherese ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto del Manchester United, Daniel James, stella dei gallesi: "La sua velocità mi ricorda quella di Bolt, è davvero incredibile. Negli ultimi anni nessun giocatore mi ha dato questa sensazione, ha un'accelerazione incredibile. In passato ho giocato contro Ronaldo il Fenomeno, il migliore dopo Maradona: anche lui spiccava per velocità e accelerazione, anche se al momento parliamo di abilità diverse".