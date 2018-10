United, 29 mln a Mourinho in caso di esonero. Sconto con la Champions

© foto di Imago/Image Sport

Mourinho o non Mourinho. Questo è il dilemma in casa United. Con il successo di ieri, il portoghese ha probabilmente salvato la panchina ma la dirigenza starebbe valutando, se non ora in futuro, un cambio alla guida. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, la società potrebbe pagare 29 milioni di sterline in caso di esonero che si ridurrebbero a 10 milioni in caso di qualificazione in Champions.