United, Herrera: "Non sarò certo io a dire qualcosa di male su Mourinho"

Parlando alla televisione spagnola ABC, il centrocampista del Manchester United, Ander Herrera, ha avuto modo di rilasciare alcune battute anche sul suo ex tecnico, José Mourinho: "Abbiamo avuto due stagioni ottime e abbiamo anche vinto tre titoli. Certo, l’ultimo anno, quello in cui avremmo dovuto spiccare il volo, non è andato come ci aspettavamo. Abbiamo iniziato male e ci siamo trascinati quella situazione finché non è arrivato Solskjaer. Ma non sarò certo io a dire qualcosa di male riguardo Mourinho. Devi rispettare quelli che hanno dato tutto per la squadra e per il club. E Mourinho è uno così. Il finale non è stato quello che volevamo, ma non è da persone coraggiose parlare male di un allenatore che non c’è più. Se senti il bisogno di farlo, le cose devi dirgliele in faccia", le parole dello spagnolo che ha ancora il contratto in scadenza al termine di questa stagione.