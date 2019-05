Il Manchester United tenta André Onana (23), portiere in forza all'Ajax e sotto contratto con i lancieri fino al 2022. Il Daily Record fa sapere che i red devils avrebbero già avviato i contatti per l'estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, in quanto David de Gea (28) potrebbe salutare l'Old Trafford per approdare al Paris Saint-Germain. Portato in Catalogna dall'ex gloria blaugrana Samuel Eto'o, per Onana potrebbero ben presto spalancarsi le porte della Premier.