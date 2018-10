United in crisi, Keane durissimo: "Rosa piena di bambini che piangono"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durissima accusa di Roy Keane al Manchester United sulle colonne dell'Irish Indipendent. "E' una rosa piena di ragazzini che piangono. Quando scendi in campo giochi per l'orgoglio, per la famiglia, per la tua città. E non parlo di Pogba, dico in generale: tutti ad allenarsi male perché ce l'hanno con Mourinho. Tutti si preoccupano dell'allenatore ma quel che conta è il campo. 'Esci e gioca, con orgoglio ed energia'. Sfortunatamente, in un club come lo United, tutto viene esagerato e anche quel che accade fuori influisce suik giocatori".