United, Mourinho: "Niente pazzie sul mercato, speriamo nel secondo posto"

© foto di Imago/Image Sport

Il manager del Manchester United José Mourinho ha parlato del mercato dei Red Devils: “Non abbiamo intenzione di spendere più di quanto possiamo, non faremo nulla di pazzo. Siamo solo cercando di migliorare un po’ di più. Questo è ciò che proveremo. Tutti cercano di migliorare. La scorsa stagione abbiamo concluso al sesto posto e quest’anno finiremo, si spera, secondi. La prossima stagione cercheremo di migliorare, ma vediamo cosa accadrà. Forse anche il City investirà in maniera massiccia e non lascerà che gli altri chiudano il gap. La lotta per il titolo non riguarda noi e loro. Ci sono il Liverpool, l’Arsenal, il Chelsea e il Tottenham. Siamo circa in sei”.