United, Mourinho sotto la lente d'ingrandimento. Le aperture inglesi

© foto di Mocciaro

Questa sera a Old Trafford il Manchester United giocherà contro il Valencia per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Tutti i quotidiani inglesi aprono su José Mourinho, una panchina traballante e uno spogliatoio spaccato: "Toxic United" titola il Daily Express. Il Guardian dedica la spalla a Mourinho e le sue parole in conferenza stampa, nella quale spiega come alcuni giocatori: "tengano di più alla maglia degli altri". "Non sarò esonerato" titola il Mirror. "Mad Utd" è il gioco di parole del Sun fra "mad" (matto) e "Man", inteso come abbreviazione di Manchester.