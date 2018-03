United out dalla Champions. Le prime pagine inglesi contro Mourinho

La stampa inglese dedica quest'oggi ampio spazio all'eliminazione del Manchester United dalla Champions League. Un ko interno - quello contro il Siviglia di Montella nel ritorno degli ottavi della competizione - che di fatto ha messo sul banco degli imputati Josè Mourinho. "Red faces", il titolo del Telegraph che in prima pagina propone una foto di Alexis Sanchez (una delle grandi delusioni della gara). "Better Yed than Reds", il titolo scelto invece dal Daily Express che gioca sul nome di Ben Yedder (attaccante del Siviglia autore della doppietta decisiva). Dello stesso avviso l'edizione del Sun, che sottolinea in prima pagina il tracollo sportivo dello United, uscito dalla Champions "sotto i colpi del Siviglia".