United, rapporti inclinati tra Pogba e Mourinho: il francese verrà ceduto

Sono ormai compromessi i rapporti tra Josè Mourinho e Paul Pogba. Secondo quanto riporta il The Sun infatti i due a malapena si parlano e il francese continua a fare panchina al Manchester United. E' probabile dunque che se lo Special One resterà alla guida dei Red Devils, Pogba decida di lasciare per la seconda volta nella sua carriera, Manchester per cercare fortuna altrove.