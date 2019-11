United, Solskjaer: "Contro l'Astana in campo chi ha bisogno di spazio"

© foto di

Qualificazione già centrata per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ai sedicesimi di Europa League. Domani, dunque, i Red Devils, contro l'Astana avranno l'occasione di conquistare punti utili per consolidare il primo posto nel Gruppo L. "Aver centrato la qualificazione dopo quattro gare ci permette adesso di dare spazio a quei giocatori che hanno bisogno di minutaggio. Per questo sono molto curioso di vedere come andrà la partita, perché è una fantastica opportunità per vedere questi giocatori. Se i nostri ragazzi avranno modo di imparare a giocare in sfide internazionali sarà un grande step nel loro percorso di crescita. Quella di domani è la sfida giusta: mi aspetto una bella prestazione".