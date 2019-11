© foto di

"Avremmo dovuto segnare molti più goal": queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer. Il manager del Manchester United è intervenuto ai microfoni di BBC Sport per analizzare il successo contro il Brighton: “È stata una prestazione eccellente da parte dei ragazzi, è una gioia guardarli quando attaccano. Martial non ha segnato, ma ha giocato un'ottima partita. Al momento la classifica non ha molta importanza, dobbiamo continuare a vincere, poi ci penseremo".