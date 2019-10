United, Solskjaer prima del Partizan: "Lingard ci sarà. De Gea no"

© foto di

Alla vigilia del match di Europa League contro il Partizan Belgrado il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa: "Lingard a disposizione? È fantastico averlo di nuovo a disposizione. Non so quanto spazio gli daremo domani in campo, ma l'intenzione è di fargli recuperare il tempo perso. Ci aspettiamo molto da lui. De Gea? Ci sarà col Norwich ma abbiamo deciso di tenerlo a riposo domani".