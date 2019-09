© foto di

Ole Gunnar Solsjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK nel pre-partita di United-Arsenal: "Rashford è un giocatore vitale in attacco, non abbiamo tanti giocatori in avanti. Ha recuperato in tempo e non vede l'ora di cominciare. Anche Lingard ha avuto i suoi problemi, sta tornando in condizione. La sua freschezza potrà essere importante speriamo di rivederlo ad un ottimo livello. Pogba e Lingard devono avere fiducia nei loro mezzi, dovranno essere bravi a sfruttare gli spazi. Wan-Bissaka è stato malato in settimana, abbiamo preso la decisione di escluderlo ieri e speriamo di recuperarlo presto. Si affronteranno due squadre forti, dovremo imporci cercando di giocare nella loro metà campo e facendo attenzione sui loro contropiedi. Cerchiamo di riconquistare palla il prima possibile, andare in vantaggio è sempre importante in queste partite".