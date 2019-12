© foto di

A margine del 4-0 sull'AZ Alkmaar del suo Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, ha elogiato pubblicamente Mason Greenwood, attaccante 2001 autore di una doppietta proprio contro gli olandesi: "Sapevo di avere un grandissimo talento a disposizione e questo club è il migliore nel riconoscerlo e nel svilupparlo. Questo è il posto migliore per lui. È un finalizzatore micidiale, ne ho visti pochi come lui. Non ho paura di schierarlo in Premier, ma bisogna trovare il minutaggio giusto per lui, di sicuro è pronto per giocare in Premier"