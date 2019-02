United, Solskjaer verso la conferma. Pochettino sempre più lontano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivato come traghettatore Ole Gunnar Solskjaer potrebbe presto veder cambiare i propri orizzonti professionali. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, il norvegese, grazie alla impressionate serie di risultati utili consecutivi, si starebbe guadagnando la conferma "a tempo indeterminato" sulla panchina del Manchester United. A supportare questa ipotesi le difficoltà riscontrate nello strappare Mauricio Pochettino al Tottenham. L'argentino finora ha lanciato messaggi contrastanti in merito al suo futuro e la possibilità di un suo addio agli Spurs al momento appare nettamente in calo.