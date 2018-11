V. Dijk: "Con Salah out quelli del Real hanno attaccato Alexander-Arnold"

Italia, Chiellini: "Spero di non essere più capocannoniere domani"

Italia, Calabria lascia il ritiro per infortunio. Chiamato Dickmann

Palmeri: "Immobile titolare. Sbagliato non convocare ElSha"

Roma-Napoli, sfida per Muniain: è in scadenza con l'Athletic

Cavaliere: "Pjaca? Non si è ripreso al meglio dopo l'infortunio"

Benitez: "Napoli può fare l'impresa in Champions, Koulibaly il più forte"

Benitez: "Ritorno a Napoli da dirigente? Ora no, voglio ancora allenare"

"A livello mentale, per il Real Madrid qualcosa è cambiato con l'uscita di Salah". Intervistato da De Telegraaf , il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk è tornato sulla finale di Champions League giocata contro il Real Madrid: "Dopo quel momento, all'improvviso Marcelo, Benzema e Ronaldo hanno iniziato ad attaccare il nostro giovane laterale Trent Alexander-Arnold e hanno preso di mira la nostra fascia destra. Con Salah non si sarebbero azzardati a farlo".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy