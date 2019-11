Valbuena pronto a perdonare Benzema: "Gli stringerei la mano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata a RMC Sport in Francia, Mathieu Valbuena ha parlato della possibilità di tornare a stringere la mano del suo ex compagno di Nazionale, Karim Benzema, con cui i rapporti sono più che tesi dopo la storia del ricatto: "Se volesse stringermi la mano, gliela stringerò anche io. Io sono un uomo e lo guarderò negli occhi. Ma non sarò io il primo a tendere la mano".