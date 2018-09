© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Ex giocatore e tecnico del Real Madrid, Jorge Valdano a Onda Cero difende Luka Modric. "Se non dovesse vincere il premio come miglior giocatore dell'anno, sarebbe un'ingiustizia. Come accaduto, per esempio, a Xavi e Iniesta dopo aver vinto il Mondiale nel 2010 con la Spagna".