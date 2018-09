Valdano: "Ko del Real col Siviglia? Colpa delle distrazioni del calcio moderno"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto a Radio Marca, Jorge Valdano, ex attaccante ed ex dirigente dei Blancos, ha parlato del ko del Real Madrid contro il Siviglia. E ha detto: "Nella seconda parte del match il Real era stanco. Le distrazioni del calcio moderno non aiutano il riposo, nè la preparazione alle partite. Il Siviglia comunque è entrato in campo con forza, è parso più rapido e più concentrato".