Valencia, avanti tutta per Iago Aspas: è il grande obiettivo per l'Europa

© foto di J.M.Colomo

Il Valencia cerca un grande attaccante in vista del ritorno in Europa della prossima stagione. Come scrive Superdeporte, il primo obiettivo dei murciélagos al momento è Iago Aspas del Celta Vigo. Autore di ben 21 gol quest'anno, il classe '87 precede per interesse Kevin Gameiro dell'Atletico Madrid e Alassane Plea del Nizza.