Valencia, avviati i contatti per il riscatto di Pereira dallo United

Si muove il mercato attorno ad Andreas Pereira, centrocampista brasiliano del Manchester United attualmente in prestito al Valencia. Secondo quanto riportato da AS il club spagnolo avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore per ufficializzare la volontà di riscattare il suo cartellino dai Red Devils.