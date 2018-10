Valencia-Barcellona, le formazioni ufficiali: titolari Gameiro e Suarez

© foto di J.M.Colomo

Alle 20.45 scende in campo il Barcellona che sarà ospite del Valencia e dovrà rispondere alla vittoria dell'Atletico Madrid per tornare in testa alla classifica e staccare il Real Madrid. Luis Suarez, in dubbio alla viglia, parte regolarmente titolare con Messi e Coutinho nel tridente. Nei padroni di casa ci sono Batshuayi e Gameiro in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VALENCIA: Neto, Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler, Guedes, Batshuayi, Gameiro.

BARCELLONA: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Artur Rakitic, Messi, Luis Suárez, Coutinho.