Valencia, buona l'ultima di Liga prima della Supercoppa: Eibar battuto 1-0

© foto di NewsPix/Image Sport

Basta un gol di Maxi Gomez al Valencia per battere l'Eibar nell'ultima giornata del girone d'andata di Liga. Dopo 27 minuti l'ex Celta Vigo sigla il vantaggio, che tiene fino al 90' e regala dunque i tre punti a Celades, buoni per conquistare la zona Europa League, in attesa delle altre partite. Adesso il Valencia è atteso dalla Supercoppa di Spagna con il Real Madrid e in Arabia ci andrà con il morale bello alto.

Ieri sera

VALLADOLID-LEGANES 2-2 - 4' Braithwaite (L), 8' e 79' Unal (V), 13' Roque Mesa (L)

SIVIGLIA-ATHLETIC 1-1- 15' Capa (A), 60' aut. Unai Nunez.

Oggi

VALENCIA-EIBAR 1-0 - 27' Maxi Gomez

GETAFE-REAL MADRID ore 16

ATLETICO-LEVANTE ore 18.30

ESPANYOL-BARCELLONA ore 21

Domenica

GRANADA-MAIORCA ore 12

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL ore 14

ALAVES-BETIS ore 16

CELTA-OSASUNA ore 21

Classifica

BARCELLONA 39

REAL MADRID 37

SIVIGLIA 35

ATLETICO 32

REAL SOCIEDAD 31

VALENCIA 31

GETAFE 30

ATHLETIC 29

LEVANTE 26

VILLARREAL 25

GRANADA 24

OSASUNA 23

BETIS 23

VALLADOLID 21

ALAVES 19

EIBAR 19

MAIORCA 15

CELTA 14

LEGANES 14

ESPANYOL 10