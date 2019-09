© foto di NewsPix/Image Sport

Celades, allenatore del Valencia subentrato negli scorsi giorni all'esonerato Marcelino, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions contro il Chelsea: "Nessun giocatore mi accompagna in sala stampa? Non è la situazione ideale ma è così e non ho niente da aggiungere. Il Chelsea? E' una grande squadra con grandi individualità. E' una grande sfida contro una squadra che ha già cambiato pelle più volte. Vedremo domani cosa ci aspetta. La situazione al Valencia? Non ho certo paura. Sono qui per lavorare e per prendere le decisioni che ritengo più appropriate. Lo farò fino a quando sarò su questa panchina. L'umore dello spogliatoio? E' buono. Giochiamo la migliore competizione al mondo e questa è una motivazione sufficiente per giocare nel migliore dei modi. Tutti vogliono disputare la Champions. Chiedere la fiducia allo spogliatoio? Non devo chiedere niente a nessuno, sono l'allenatore e prenderò le mie decisioni. Dovranno adattarsi".