© foto di NewsPix/Image Sport

Alberto Celades, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Chelsea di Champions League: "Non è una partita da dentro o fuori. Anche se non dovessimo vincere domani, avremmo alcune opzioni per passare il turno. Per molti anni questo club non è arrivato agli ottavi e ora abbiamo una grande possibilità per riuscirci. Dobbiamo avere la mentalità di scendere in campo e provare a vincere sempre. Il Chelsea è un super rivale, una delle migliori squadre in Europa. Dovremo giocare una grande partita per vincere".