Valencia, Celades: "Col Real avremmo meritato di vincere"

Mastica amaro il Valencia, raggiunto sull'1-1 in extremis da Benzema e dal Real Madrid quando ormai la vittoria - che avrebbe portato i bianconeri in piena zona Champions - sembrava agguantata: una beffa per la squadra di Celades costretta a vedersi raggiungere a tempo ormai scaduto. Un risultato che non può certo soddisfare il tecnico, Albert Celades: "Peccato per questo pareggio, ma sono orgoglioso del lavoro svolto dai miei calciatori. Avremmo meritato di vincere, nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere i giochi; siamo soddisfatti di quello che la squadra ha dato, ma avremmo meritato la vittoria" sono state le sue parole riportate da Eldesmarque. Una grande prestazione quella del Valencia che sta sorprendendo anche gli addetti ai lavori, ma non Celades, convinto che la sua squadra possa fare ancora meglio: "I giocatori stanno facendo uno sforzo enorme; ora non siamo contenti perché avevamo la vittoria vicina, ma il nostro secondo tempo deve renderci orgogliosi. Ora abbiamo una settimana per riposare e poi vogliamo concludere l'anno nel migliore dei modi" ha concluso.