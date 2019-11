© foto di Tom Dulat - UEFA

Con quattro punti in classifica molto del futuro in Champions League del Valencia si deciderà domani nel match contro il Lille al 'Mestalla'. Della sfida ha parlato il tecnico degli spagnoli Albert Celades, nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Quella di domani sarà la gara più importante della stagione e come tale la affronteremo. Dovremo proporre con maggiore continuità le cose buone che si sono viste anche nella gara di campionato contro l'Espanyol. Il Lille? Sarà una sfida complicata perché loro sono una grande squadra. L'obiettivo sarà fare molto meglio di quanto abbiamo fatto due settimane fa in Francia Dovremo concentrarci sulle nostre qualità, sulla nostra partita, perché su queste cose abbiamo controllo. Non su altro come ad esempio l'altra gara del girone fra Chelsea e Ajax. Cosa chiedo ai tifosi? Nulla. Noi dobbiamo dare a loro e non viceversa. Il loro apporto per noi è essenziale".