Valencia, Celades: "Lille superiore, hanno avuto molte occasioni da gol"

Albert Celades, tecnico del Valencia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Lille. Ecco le sue parole ai microfoni della UEFA: "Loro hanno avuto moltissime occasioni, sono stati pericolosi in diverse azioni. Difficile qualificarsi in un gruppo come questo, ogni partita conta.

L'allenatore catalano non ha gradito la prova dei suoi: "È stata la nostra prestazione peggiore. La squadra non era a proprio agio e il Lille ha dominato in diverse zone del campo".