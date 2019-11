© foto di NewsPix/Image Sport

Il tecnico del Valencia Albert Celades ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Chelsea: "È stata una partita molto aperta. Se qualcuno ha meritato di vincere, siamo stati noi. Volevamo vincere la partita, qualificarci direttamente e lo sforzo è stato molto grande..Abbiamo meritato di più non solo per lo sforzo dei giocatori ma per le occasioni che abbiamo avuto".

L'atteggiamento dei giocatori?

"Non ho mai visto una mancanza di attitudine, dico davvero. In Liga abbiamo perso col Betis su una punizione".

Gli errori di Rodrigo.

"È un giocatore che ci dà tanto. I gol arriveranno".

La qualificazione.

"Arrivare all'ultima giornata e far dipendere la qualificazione da noi non è male".