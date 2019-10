© foto di NewsPix/Image Sport

Albert Celades, allenatore del Valencia ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions League contro il Lille: "Il Lille è una grande squadra. Avremo molto difficoltà a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero vincere. Sebbene abbiano zero punti, hanno affrontato due squadre molto forti e il Chelsea ha avuto molte difficoltà a vincere qui. I conti per la classifica non ci interessa, siamo concentrati solo su questa partita. L'esperienza dell'anno scorso deve esserci utile per non sbagliare".