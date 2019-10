© foto di Tom Dulat - UEFA

Albert Celades, tecnico del Valencia, ha parlato in conferenza stampa al termine della pesante sconfitta per 0-3 contro l'Ajax. Queste le parole dell'allenatore, riportate dal sito della UEFA: "È un risultato pesante e difficile da digerire per ognuno di noi. Abbiamo fatto un primo tempo molto positivo ma siamo stati puniti per ben due volte a dimostrazione di quanto sono efficaci sotto porta: hanno avuto due occasioni ed in entrambe sono riusciti a segnare. Ringrazio i tifosi che sono stati veramente eccezionali, hanno capito quel che stava succedendo in campo e ci hanno sostenuto fino al fischio finale".