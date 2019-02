© foto di Imago/Image Sport

Al fianco del tecnico Marcelino, in conferenza stampa per il Valencia alla vigilia della sfida col Celtic (all'andata in Scozia vittoria spagnola per 2-0) si è presentato l'attaccante Denis Cheryshev che ha così parlato: "Il mio futuro? Ancora non so niente, vedremo a fine stagione quello che succederà. L'unica cosa che posso dire è che qua sto bene, sono felice. Il rientro di Guedes in attacco? E' un bene che ci sia questa concorrenza. Il Celtic? Sarà un rivale pericoloso, ma il nostro unico obiettivo è quello di andare avanti in questa competizione. Obiettivi? Non vogliamo pensare ad una competizione particolare. Pensiamo a vincere tutte le gare a nostra disposizione, poi si vedrà".