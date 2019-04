© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da cedibile a pilastro, Ezequiel Garay sta vivendo una nuova vita in quel di Valencia. Come riporta Super Deporte, infatti, il difensore argentino è divenuto uno dei leader dei pipistrelli in questa stagione, convincendo la società a offrirgli il rinnovo. Per Garay, ex obiettivo di Inter e Juventus, è pronto così un nuovo contratto che vada ben oltre l'attuale scadenza fissata il 30 giugno 2020.