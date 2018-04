Valencia, Dani Parejo: "Sconfitta ingiusta, abbiamo dato tutto in campo"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il ko rimediato in casa del Barcellona, il giocatore del Valencia Dani Parejo ha sottolineato la sua delusione ai microfoni di beIN Sports: "La squadra ha fatto un ottimo lavoro, ha dato tutto, ma il calcio non è stato giusto con noi. Non meritavamo di perdere. Nonostante la sconfitta dobbiamo essere felici per l'immagine che abbiamo offerto della squadra. Siamo arrivati su un campo difficile contro un avversario molto complicato che non ha mai perso in campionato. Abbiamo giocato a viso aperto e li abbiamo messi in difficoltà sul possesso palla. Ma quando non si segnano gol si finisce per pagarne le conseguenze".