© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Valencia Mouctar Diakhaby ha parlato in vista della sfida contro l'Inter in programma sabato per il Trofeo Naranja: "Vincere contro l'Inter sarebbe importantissimo per noi, ci permetterebbe di arrivare pronti all'inizio della Liga. All'interno della squadra c'è un bel clima, è importante vincere gare come quella scorsa con il Bayer Leverkusen".