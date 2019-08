Valencia, dopo l'infortunio di Piccini si torna sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Valencia deve assolutamente tornare sul mercato per poter far fronte all'infortunio di Cristiano Piccini. L'esterno azzurro si è fratturato la rotula, dunque il club spagnolo dovrà assolutamente cercare un sostituto in questi ultimi giorni di mercato. Al momento non ci sono nomi, ma ovviamente c'è poco tempo per trovare un sostituto.