Valencia, esonero Marcelino: lo spogliatoio contrario a decisione club

Ha creato molto malumore l'esonero di Marcelino all'interno dello spogliatoio del Valencia. Stando a quanto riportato da SuperDeporte, infatti, nella riunione convocata dal club dopo la decisione di allontanare il tecnico con i senatori del gruppo (Dani Parejo, Jaume Domènech, José Luís Gayà e Rodrigo Moreno) i quali hanno manifestato il loro malcontento per questa scelta. Lo spogliatoio appare, infatti, schierato interamente dalla parte di Marcelino, tanto da essersi dichiarata, sempre secondo quanto trapela, incredula per l'esonero, appreso, tra le altre cose, a mezzo stampa e non una comunicazione del club.