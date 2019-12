Gabriel Paulista, difensore del Valencia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca. Il giocatore non ci sarà nella doppia sfida contro l'Atalanta a causa dei due turni di squalifica rimediati dopo l'espulsione di Amsterdam: "Sono molto contento per la qualificazione agli ottavi, nella competizione più bella del mondo. Non avrei dovuto farmi cacciare: in pochi secondi mi sono lasciato trascinare e avrei potuto rovinare tutto il lavoro della squadra. Ho 29 anni, non sono più un bambino e devo pensare di più, non devo commettere sciocchezze. Sono cose che capitano e servono per migliorare".

Di recente hai affermato di voler giocare con la Nazionale spagnola.

"La mia famiglia e i miei amici più cari mi capiscono, sanno quanto sia difficile essere convocato per il Brasile. Ho parlato con la mia famiglia, con i miei genitori e con i miei fratelli e sono tutti d'accordo con me. Voglio la Spagna al 100% ma sto aspettando il passaporto. Spero sia tutto risolto a inizio 2020 e che il CT mi tenga in considerazione".