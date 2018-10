Valencia, Garay: "Crediamo agli ottavi di Champions. Dipende da noi"

Ezequiel Garay, difensore del Valencia avversario della Juventus in Champions, ha parlato a Superdeporte dopo il pareggio col Manchester United: "Mi sembrava di giocare in casa, ringrazio i tifosi. Sono loro il nostro stimolo per fare sempre meglio. Meritavamo di vincere, ma il calcio a volte è crudele. La qualificazione agli ottavi? La sfida con lo Young Boys sarà fondamentale, passare alla fase successiva dipende solo da noi".